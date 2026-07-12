Motociclismo tragedia immensa durante la gara | vittime tra i piloti
Durante una gara di motociclismo, si sono verificati incidenti che hanno causato la morte di alcuni piloti. L'evento si è concluso con un silenzio pesante e shock tra tutti i presenti, inclusi piloti, squadre e spettatori. La tragedia ha interrotto bruscamente un fine settimana normalmente dedicato alla passione e all’adrenalina. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sul numero preciso delle vittime.
Doveva essere un fine settimana di motori, passione e adrenalina. In pochi istanti, però, sul circuito è calato un silenzio pesantissimo: una di quelle notizie che lasciano senza parole piloti, squadre e spettatori. La gara si è trasformata in un dramma. La tragedia si è consumata sabato a Brno, nella Repubblica Ceca, durante una prova dell’Alpe Adria International Motorcycle Championship. Due piloti hanno perso la vita nelle fasi immediatamente successive alla partenza della gara riservata alle categorie Superstock 1000 e Superbike. It is with deep sadness that the FIM Endurance World Championship (FIM EWC) has learned of the passing of Philipp Steinmayr and Adrian Rus, following an accident during a round of the Alpe Adria International Championship at Automotodrom Brno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
LUTTO NEL MOTOCICLISMO, TRAGEDIA DURANTE LE QUALIFICHE: MORTO SUL COLPO IL PILOTA ITALIANO
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