Tragedia alle Maldive cinque sub italiani morti durante un’immersione Tra le vittime la ricercatrice Monica Montefalcone

Una tragedia si è verificata alle Maldive, coinvolgendo cinque sub italiani che erano dispersi durante un’immersione. Le autorità locali hanno confermato il decesso dei cinque, tra cui una ricercatrice italiana. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente, ma alla fine si sono concluse con il ritrovamento dei corpi senza vita. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle condizioni dell’incidente e sulle misure di sicurezza adottate in loco.

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Tragedia alle Maldive: cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono morti. L’incidente è avvenuto nell’ atollo di Vaavu, come riportano diversi media locali, tra cui il quotidiano maldiviano Sun. La notizia della scomparsa stata diffusa dalla polizia locale. A quanto si apprende, una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova, Monica Montefalcone. Gli altri quattro italiani sono sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttore subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, del Novarese. Tragedia alle Maldive, cinque sub italiani morti dopo un’immersione. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Tragedia alle Maldive, cinque sub italiani morti durante un’immersione. Tra le vittime la ricercatrice Monica Montefalcone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia alle Maldive, cinque sub italiani trovati morti dopo un’immersione. Tra le vittime la ricercatrice Monica MontefalconeTragedia alle Maldive: cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Tragedia alle Maldive, morti cinque sub italiani durante un’immersione: chi era la docente Monica MontefalconeLa professoressa dell’Università di Genova è tra le vittime della tragedia nell’atollo di Vaavu: spunta l’ipotesi della tossicità da ossigeno Una... Temi più discussi: All'Orto Botanico di Palermo, la pianta con due foglie che crescono all'infinito nel deserto diventa simbolo della memoria di Falcone; Stanziati 30milioni in Sicilia per il caro-carburante; Chailly: Celebriamo gli 80 anni della rinascita della Scala, quando Toscanini la riaprì a pochi giorni dal referendum del 2 giugno; Stubb: L'Europa parli con Putin. Noi e gli Usa? Un rapporto difficile, ma possiamo collaborare. Cinque italiani sono morti alle #Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Tra le vittime anche Monica Montefalcone, ricercatrice dell’Università di Genova. Le indagini puntano su un possibile problema legato alle bombole. ift.tt/6UpLQca x.com Maldive, cinque italiani morti in immersione: Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel OddeninoCinque turisti italiani hanno perso la vita nella giornata di giovedì 14 maggio durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. A ... laprimapagina.it Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino: chi erano i 5 turisti morti alle MaldiveTragedia alle Maldive, dove cinque italiani sono morti durante un’immersione nei pressi dell’isola di Alimathaa, nell’atollo di Vaavu. Il gruppo partecipava a una ... corriereadriatico.it