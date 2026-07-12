Durante il GP Germania 2026 di Moto3, Uriarte e Quiles sono in testa, mentre Bertelle si trova a soli 0,171 secondi da Morelli. La gara è ancora in corso e la lotta per il podio coinvolge anche altri piloti. La corsa è in fase avanzata, con pochi giri rimasti e le posizioni ancora da definire. La classifica si mantiene molto compatta, senza cambiamenti significativi nelle prime posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 14.00 Giro 1923 Bertelle è a 0.171 da Morelli. Non si accende ancora la sfida per la vittoria tra Uriarte e Quiles, ma c’è tempo. Giro 1823 Uriarte e Quiles sono separati da 0.309, Bertelle passa Salmela. FORZA MATTEO, adesso c’è da sorpassare Morelli Giro 1723 Bertelle sugli scarichi di Morelli e Salmela. Attacca Matteo, forza! Giro 1723 Attenzione perché Uriarte prova di nuovo lo strappo. Ma non ci dovrebbe essere margine. Giro 1623 Uriarte avanti, poi Quiles, quindi Morelli. Bertelle quinto ma con chance di podio. E’ il più veloce in pista l’italiano, forza Matteo Giro 1523 Attenzione perché i primi due della classe hanno perso sei decimi, Uriarte era stufo di tirare temendo di essere beffato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP Germania 2026 in DIRETTA: Uriarte e Quiles per la vittoria, Bertelle a caccia del podio!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jadwal Moto3 2026~Jadwal Moto3 Jerman 2026 Seri 11~Klasemen Veda Ega Pratama Moto3 2026 Terbaru

Notizie e thread social correlati

LIVE Moto3, GP Francia 2026 in DIRETTA: commovente podio per Matteo Bertelle! Trionfa QuilesNel Gran Premio di Francia 2026, Matteo Bertelle ha conquistato un podio che ha emozionato gli spettatori, mentre Quiles si è aggiudicato la vittoria.

LIVE Moto3, GP Francia 2026 in DIRETTA: ottimo inizio per Quiles, Bertelle in lizza per il podioAl GP di Francia 2026 di Moto3, il pilota Quiles ha avuto un avvio positivo, mentre Bertelle si trova in corsa per un posto sul podio.

Temi più discussi: LIVE Moto3, GP Germania 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; MotoGP GP Germania, dove vedere la gara sul circuito del Sachsenring: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, GP Germania 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming; MotoGP in Germania: domenica la gara alle 14.

#GermaniaGP - Results on X | Live Posts & Updates x.com

2026 GP di Germania: Moto3 Prove Libere 2, Moto2 Prove Libere 2, MotoGP Prove Libere 2, Qualifiche MotoGP, Qualifiche Moto3 e Qualifiche Moto2 Discussione reddit

MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Germania: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa diretta della gara del GP della Germania di Motogp 2026 al Sachsenring: piloti in pista alle 14. Marc Marquez in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro. fanpage.it

LIVE Moto3, GP Germania 2026 in DIRETTA: Uriarte e Quiles per la vittoria, Bertelle a caccia del podio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Germania, undicesimo ... oasport.it