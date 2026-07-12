Uriarte ha vinto la gara di Moto3 al Sachsenring, con Bertelle che è arrivato terzo in una volata finale. La corsa si è conclusa con questa doppietta per i piloti italiani, che hanno ottenuto i migliori risultati. La gara è iniziata alle 11.42 e si è conclusa con questa affermazione. La diretta prosegue con le competizioni di Moto2 e MotoGP, che si svolgono nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 14.00 11.42 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Rimanete con noi per seguire la prova della Moto2 e della MotoGP! Buon proseguimento di giornata! 11.40 Questa invece la classifica aggiornata 11.38 Questa la classifica finale: Ritirati: 11.37 Ma quante emozioni, Amici di OA Sport! Grande prova di forza da parte di Bertelle che ha dimostrato di poter gettare il cuore oltre l’ostacolo. Un plauso anche ad Uriarte che ha saputo chiudere la porta in faccia ad un Quiles indiavolato. SUPER BERTELLEEEEEEEEEEEE IN VOLATAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BERTELLEEEEEEE IN VOLATAAA TERZOOOOOOOOOOOOOOOOOO! SECONDO PODIO STAGIONALE PER MATTEO. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP Germania 2026 in DIRETTA: Uriarte trionfa al Sachsenring, Bertelle sul podio in volata

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