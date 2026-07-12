moto3 brian uriarte anticipa quiles e vince al sachsenring bertelle si prende il podio al fotofinish

Notizia in breve

Brian Uriarte ha vinto la gara di Moto3 al Sachsenring, anticipando il leader della classifica, Quiles. La competizione si è conclusa con Uriarte davanti a Quiles e Bertelle, quest’ultimo che ha conquistato il podio al fotofinish. È l’undicesima tappa del campionato mondiale. Uriarte ha mantenuto le sensazioni positive del weekend, mentre Quiles ha chiuso secondo. Bertelle ha completato il podio, chiudendo davanti a tutti all’ultimo secondo.