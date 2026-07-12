Moto3 Brian Uriarte anticipa Quiles e vince al Sachsenring Bertelle si prende il podio al fotofinish
Brian Uriarte ha vinto la gara di Moto3 al Sachsenring, anticipando il leader della classifica, Quiles. La competizione si è conclusa con Uriarte davanti a Quiles e Bertelle, quest’ultimo che ha conquistato il podio al fotofinish. È l’undicesima tappa del campionato mondiale. Uriarte ha mantenuto le sensazioni positive del weekend, mentre Quiles ha chiuso secondo. Bertelle ha completato il podio, chiudendo davanti a tutti all’ultimo secondo.
Il Gran Premio di Germania 2026, undicesimo appuntamento del Mondiale Moto3, va a Brian Uriarte. Lo spagnolo conferma le buone sensazioni del weekend e conquista la gara del Sachsenring vincendo il duello con il leader della classifica piloti Maximo Quiles. È la seconda vittoria in Moto3 per il classe 2008 dopo quella ottenuta al Mugello. Uriarte tiene la prima posizione dopo la partenza e dopo i primi giri confusionali tenta la prima fuga. Il gruppo si divide e Quiles inserisce le marce alte per mettersi subito all’inseguimento del connazionale. I due rimangono subito dopo da soli, imprimendo un ritmo superiore a tutti gli altri. Dietro invece si forma un terzetto con Morelli, Salmela e Carpe. 🔗 Leggi su Oasport.it
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