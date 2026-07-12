Moto2 Ortolà batte Holgado all’ultimo giro e vince il GP di Germania Lunetta in top10

Notizia in breve

Ivan Ortolà ha vinto il Gran Premio di Germania 2026 in Moto2, battendo Holgado all’ultimo giro. La gara si è conclusa con Ortolà davanti, seguito da Holgado e Beaubier. Lunetta si è piazzato tra i primi dieci. La corsa è stata caratterizzata da un finale incerto, con Ortolà che ha superato Holgado negli ultimi metri. Il risultato conferma Ortolà in un buon momento di forma, mentre Lunetta ha concluso in posizione utile per la classifica generale.