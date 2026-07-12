Moto2 Ortolà batte Holgado all’ultimo giro e vince il GP di Germania Lunetta in top10
Ivan Ortolà ha vinto il Gran Premio di Germania 2026 in Moto2, battendo Holgado all’ultimo giro. La gara si è conclusa con Ortolà davanti, seguito da Holgado e Beaubier. Lunetta si è piazzato tra i primi dieci. La corsa è stata caratterizzata da un finale incerto, con Ortolà che ha superato Holgado negli ultimi metri. Il risultato conferma Ortolà in un buon momento di forma, mentre Lunetta ha concluso in posizione utile per la classifica generale.
Ivan Ortolà si conferma in un ottimo periodo di forma e vince il Gran Premio di Germania 2026, undicesimo round stagionale del Mondiale Moto2. Per lo spagnolo del team MSI si tratta del secondo successo nella categoria (dopo il suo primo trionfo di tre settimane fa a Brno) e del sesto complessivo nel Motomondiale contando le quattro affermazioni collezionate in Moto3 tra il 2023 ed il 2024. Ortolà si è imposto al Sachsenring partendo dalla pole position e facendo gara di testa fino alla bandiera a scacchi, anche se nel finale ha dovuto respingere gli attacchi del connazionale iberico Daniel Holgado difendendosi alla perfezione nei punti decisivi e rendendo di fatto impossibile al suo avversario una manovra di sorpasso all’interno dell’ultima curva. 🔗 Leggi su Oasport.it
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