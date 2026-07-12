Moto2 GP Germania | Ortola vince in volata su Holgado Lunetta chiude 10°

Da sportmediaset.mediaset.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ivan Ortola ha vinto la gara di Moto2 al GP di Germania sul tracciato del Sachsenring, partendo dalla pole position e mantenendo la leadership fino al traguardo. La vittoria è arrivata in una volata finale contro Holgado. Lunetta si è classificato in decima posizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dominio di Ivan Ortola nella gara della Moto2 del GP di Germania. Sul tracciato del Sachsenring lo spagnolo è partito dalla pole e ha resistito a tutti gli attacchi gli avversari. Sul podio con lui sono saliti i connazionali Daniel Holgado, capace di insidiare il vincitore sin sul traguardo, e Izan Guevara, rispettivamente secondo e terzo. Caduto il colombiano David Alonso, quando stava lottando nelle prime posizioni insieme a Senna Agius (poi 4° ), Taro Furusato (5°) Manuel Gonzalez (6°)., Nella Top 10 anche Filip Salac, José Antonio Rueda e Collin Veijer e il nostro Luca Lunetta, che con il suo 10° posto ha reso meno amara la difficile domenica dei piloti italiani. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

moto2 gp germania ortola vince in volata su holgado lunetta chiude 10176
© Sportmediaset.mediaset.it - Moto2, GP Germania: Ortola vince in volata su Holgado, Lunetta chiude 10°
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Moto2, GP Germania 2026 in DIRETTA: Ortola resiste su Holgado e vince a Sachsenring! Gonzalez sesto, cadono Vietti ed Alonso

Leggi anche: LIVE Moto2, GP Germania 2026 in DIRETTA: inizia la gara! Ortola detta il ritmo, Gonzalez insegue

Temi più discussi: GP Germania: pole per Uriarte e Ortola in Moto3 e Moto2; Pole e primato per Ortola al Sachsenring; Moto2, Ivan Ortola si prende la pole al Sachsenring. Lunetta migliore degli italiani; Moto2™: Gonzalez ci prova, ma Ortola è intoccabile.

moto2 gp germania ortolaMoto2 | Gp Germania: Ortolà, pole con record, battuti Gonzalez e GuevaraMoto2 GP Germania Sachsenring Qualifiche - E' di Ivan Ortolà la pole position del Gran Premio di Germania classe Moto2, 11esimo appuntamento del Motomondiale 2026. Sul tracciato del Sachsenring in pil ... motograndprix.motorionline.com

LIVE Moto2, GP Germania 2026 in DIRETTA: Ortola resiste su Holgado e vince a Sachsenring! Gonzalez sesto, cadono Vietti ed AlonsoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Germania ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web