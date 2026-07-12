LIVE Moto2 GP Germania 2026 in DIRETTA | Ortola resiste su Holgado e vince a Sachsenring! Gonzalez sesto cadono Vietti ed Alonso

Durante il Gran Premio di Germania, un pilota ha mantenuto la prima posizione fino alla fine, battendo un avversario che tentava di recuperare. Due piloti sono usciti di pista e sono caduti durante la corsa. La gara si è conclusa con un pilota che ha tagliato il traguardo in prima posizione, seguito da un altro che ha chiuso secondo. La competizione si è svolta sul circuito di Sachsenring, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La gara di MotoGP è terminata poco prima di quella di Moto2.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 14.00 12.59 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, con l’appuntamento che è a tra poco con la gara di Moto GP che chiuderà il weekend di Sachsenring. Buon proseguimento di giornata a tutti! 12.58 Questa, invece, la classifica piloti aggiornata dopo il termine della gara, con Guevara che rosicchia qualche punto a Gonzalez e con Vietti che scende in settima posizione: 12.57 Questi i risultati finali del Gran Premio di Germania di Moto2:. Piloti Ritirati:. 12.55 Caduta pesante per Vietti che mette in serio dubbio le sue speranze per il primato mondiale, ormai irraggiungibile o almeno molto complesso da immaginare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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