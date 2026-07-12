LIVE Moto2 GP Germania 2026 in DIRETTA | inizia la gara! Ortola detta il ritmo Gonzalez insegue

Alle 14:00 è iniziata la gara di Moto2 al GP di Germania 2026. Ortola ha preso il comando, seguito da Gonzalez. Holgado, partito dalla seconda fila, ha superato Agius e si è lanciato all’inseguimento di Guevara e Ortola. La corsa è in corso con diversi sorpassi e cambi di posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 14.00 325 Holgado riesce a staccarsi da Agius e si mette a caccia di Guevara, prima, e di Ortola, poi. 325 Vietti non trova l’immediato acuto, è ventunesimo con il migliore degli italiani che resta Lunetta in dodicesima posizione. 225 Un assedio vero e proprio ai danni di Gonzalez, superato anche da Alonso con un sorpasso da capogiro. Nel frattempo Ortola non riesce a scappare da Guevara, distante meno di 2 decimi. 125 Holgado trova la staccata e supera anche lui Gonzalez, superato anche da Agius. Inizio complesso per il primatista mondiale! 125 Parte benissimo Ortola, con Guevara che supera Gonzalez e lo mette in terza posizione! SI PARTE! INIZIA IL GRAN PREMIO DI GERMANIA DI MOTO2!! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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