Nella notte a Roma si è verificato uno schianto tra due motociclette che è costato la vita a due uomini di 22 anni. L’incidente è avvenuto in una zona centrale della città, con un impatto violento che ha causato la morte immediata di entrambi i motociclisti. Le sirene dei soccorsi sono risuonate poco dopo, ma non c’è stato nulla da fare per i giovani coinvolti.

. Tragedia nella notte a Roma: due giovani motociclisti morti sul colpo. Un violento impatto, il rumore dello schianto nel cuore della notte e poi il silenzio delle sirene e dei soccorsi. È il drammatico scenario che si è presentato domenica sera a Roma, dove due ragazzi di 22 anni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra viale Guglielmo Marconi, via Pincherle e via di Valco San Paolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.40 del 10 maggio. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, i due giovani viaggiavano su due moto diverse quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati violentemente all’altezza dell’incrocio considerato da molti residenti uno dei più pericolosi della zona.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Incidente mortale, schianto tra due moto: morti due ragazzi di 22 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Schianto tra un taxi e una moto a Milano, morti due ragazzi: avevano 20 e 23 anni

Notizie correlate

Scontro tra due moto a Roma, morti due ragazzi di 22 anni(Adnkronos) – Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti domenica sera in un incidente stradale all’intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via...

Scontro tra due moto nella notte su viale Marconi, morti due ragazzi di 21 e 22 anniIl tragico incidente nella notte fra due motociclisti di 21 e 22 anni all’incrocio tra viale Marconi e via del Valco di San Paolo.

Argomenti più discussi: Incidente stradale: scontro tra un camion e un'auto in A1 a Frosinone, muore 52enne; Schianto tra un’auto e una bici, muore ciclista 19enne a Castelli Calepio. Il sindaco: Strada pericolosa - Foto e video; Schianto fatale nella notte, i corpi trovati all'alba: morti i fidanzati Alexandru e Sarah; Incidente mortale a Nettuno, schianto tra auto e due moto.

Incidente mortale sulla Romea: perde la vita Renzo Trasforini, 64 anni, residente a Lagosanto. Lo schianto tra la sua moto e un’auto durante un’inversione di marcia. Inutili i soccorsi. Ferito il conducente dell’auto. #Cronaca #Romea #Incidente - x.com x.com

Incidente stradale in Italia, non ho idea di cosa fare - Reddit reddit