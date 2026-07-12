Moto Gp | in Germania vince Marc Marquez su Ogura e Fernandez Intervento alla clavicola per Bezzecchi

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Germania, Marc Marquez ha vinto la gara, partendo in testa e mantenendo la leadership fino al traguardo. Sul podio sono saliti anche Ogura e Fernandez, rispettivamente secondo e terzo. Un altro pilota ha subito un intervento alla clavicola a causa di una caduta avvenuta durante la corsa. La gara si è svolta sul circuito del Sachsenring, con Marquez che ha concluso con la decima vittoria sul tracciato.