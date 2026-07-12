Moto Gp | in Germania vince Marc Marquez su Ogura e Fernandez Intervento alla clavicola per Bezzecchi
Durante il Gran Premio di Germania, Marc Marquez ha vinto la gara, partendo in testa e mantenendo la leadership fino al traguardo. Sul podio sono saliti anche Ogura e Fernandez, rispettivamente secondo e terzo. Un altro pilota ha subito un intervento alla clavicola a causa di una caduta avvenuta durante la corsa. La gara si è svolta sul circuito del Sachsenring, con Marquez che ha concluso con la decima vittoria sul tracciato.
Marc Marquez (Ducati) domina il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo comanda dall’inizio alla fine al Sachsenring, centrando la decima vittoria in carriera sul tracciato tedesco. Completano il podio le due Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura e dello spagnolo Raul Fernandez. Pesante caduta in ottica Mondiale per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e scivolata anche per Alex Marquez (Ducati Gresini) mentre si trovava in seconda posizione. Quarto Pedro Acosta (Ktm) e quinto il leader della classifica piloti Jorge Martin (Aprilia), che conserva 14 punti di vantaggio su Ogura e 18 su Marc Marquez. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Gran Premio di Germania Moto GP. Vince Marc Marquez. Cadono Alex Marquez e DiGiannantonio.6o Bagnaia
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Moto, Gp di Germania: Marc Marquez domina e vince, davanti a Ogura e Raul Fernandez. Bagnaia sestoMarc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania sul circuito di Sachsenring, dominando fin dai primi giri.
Marc Marquez vince il Gp di Germania davanti ad Ogura, Martin quintoDurante il Gran Premio di Germania, Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale ha tagliato il traguardo in prima posizione.
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MOTOGP | Marc Marquez con la Ducati ha vinto il GP di Germania. Lo spagnolo, al suo decimo successo sul circuito del Sachsenring, ha preceduto le Aprilia di Ai Ogura e Raul Fernandez. Fuori Fabio Di Giannantonio (Vr46) e Alex Marquez (Ducati Gresini), c x.com
Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGp. Lo spagnolo, al suo decimo successo sul circuito del Sachsenring, ha preceduto le Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez. Fuori Fabio Di Giannantonio (Vr46) e Alex Maru facebook
Marc Marquez ha ora un totale di 13 vittorie in GP e 10 vittorie in Classe Premier che eguagliano il record di Giacomo Agostini al Sachsenring. reddit
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