Durante il Gran Premio di Germania, Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale ha tagliato il traguardo in prima posizione. Sul podio è arrivato anche Ogura, mentre Martin si è classificato quinto. La gara è stata segnata da una caduta di Fabio Di Giannantonio e di Alex Marquez, entrambi coinvolti in incidenti che hanno influito sulla corsa e sulla classifica mondiale.

Pesante caduta in ottica Mondiale per Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez CHEMNITZ (GERMANIA) - Marc Marquez con la Ducati ufficiale domina il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo, già ieri a bersaglio nella sprint e scattato dalla pole, comanda dall'inizio alla fine al Sachsenring, centrando la decima vittoria in carriera sul tracciato tedesco. Completano il podio le due Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura e dello spagnolo Raul Fernandez. Pesante caduta in ottica Mondiale per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e scivolata anche per Alex Marquez (Ducati Gresini) mentre si trovava in seconda posizione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Marc Marquez vince il Gp di Germania davanti ad Ogura, Martin quinto

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Marquez vince nella sprint del GP di Germania, accorcia il distacco in campionato

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