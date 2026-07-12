Marc Marquez vince il Gp di Germania davanti ad Ogura Martin quinto
Durante il Gran Premio di Germania, Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale ha tagliato il traguardo in prima posizione. Sul podio è arrivato anche Ogura, mentre Martin si è classificato quinto. La gara è stata segnata da una caduta di Fabio Di Giannantonio e di Alex Marquez, entrambi coinvolti in incidenti che hanno influito sulla corsa e sulla classifica mondiale.
Pesante caduta in ottica Mondiale per Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez CHEMNITZ (GERMANIA) - Marc Marquez con la Ducati ufficiale domina il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo, già ieri a bersaglio nella sprint e scattato dalla pole, comanda dall'inizio alla fine al Sachsenring, centrando la decima vittoria in carriera sul tracciato tedesco. Completano il podio le due Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura e dello spagnolo Raul Fernandez. Pesante caduta in ottica Mondiale per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e scivolata anche per Alex Marquez (Ducati Gresini) mentre si trovava in seconda posizione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Marquez vince nella sprint del GP di Germania, accorcia il distacco in campionato
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