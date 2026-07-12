Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania sul circuito di Sachsenring, dominando fin dai primi giri. Il pilota ha preso il comando dalla pole position e ha mantenuto la testa fino al traguardo. Ai Ogura, in sella a un’Aprilia, ha concluso secondo, seguito da Raul Fernandez, anche lui su Aprilia. Il vincitore della gara ha così consolidato la sua presenza sulla pista tedesca, tradizionalmente favorevole alle sue performance.

SACHSENRING (GERMANIA) – Riparte, Marc Marquez, sul tracciato tedesco del Sachsenring, sempre più suo terreno di conquista. Il pilota della Ducati, scattato in pole, domina fin dal primo giro e si impone precedendo il giapponese Ai Ogura e Raul Fernandez, piloti dell’Aprilia Trackhouse. Per Marc Marquez – che ha vinto ieri anche la gara sprint – si tratta della decima vittoria in carriera in top class sul circuito tedesco. Quarto Acosta, poi Martin e Bagnaia. Out Di Giannantonio e Alex Marquez. Assente Bezzecchi, operato alla clavicola. Martin resta in testa alla classifica: +14 su Ogura e +18 su Marc Marquez. Bezzecchi resta staccano di 22 punti dalla vetta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Moto, Gp di Germania: Marc Marquez domina e vince, davanti a Ogura e Raul Fernandez. Bagnaia sesto

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MARC MARQUEZ RE DEL SACHSENRING! Vince la Sprint mentre Bezzecchi si rompe la clavicola!

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