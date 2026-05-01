Incidente stradale morto un uomo di 43 anni

Nel tardo pomeriggio di venerdì 1 maggio si è verificato un incidente stradale a Besana Brianza, in cui un uomo di 43 anni ha perso la vita. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o sulle circostanze che lo hanno determinato. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rimozione e ricostruzione dell’accaduto.

Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 1 maggio a Besana Brianza. Uno schianto nel quale ha perso la vita un uomo di 43 anni.Lo schiantoL’incidente è avvenuto verso le 18.20 in via Fogazzaro. Da quanto fino ad ora emerso ci sarebbe stato uno schianto tra due auto. Un.🔗 Leggi su Monzatoday.it Tragico scontro sulla Statale 129: muore un uomo di 78 anni, tre feriti gravi Notizie correlate Leggi anche: Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare a Roma: morto un uomo di 35 anni, grave una donna Leggi anche: Incidente stradale a Varzo, auto esce di strada a San Domenico: morto un uomo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente in Abruzzo, Luca Rovatti muore a 34 anni. Era partito da Marino con degli amici; Operaio morto sulla Setteponti, l'amico è grave. Il masso, il corpo sbalzato: cosa emerge dall'indagine; Tragedia sulla Sp 15: due morti e quattro feriti nel violento impatto tra due auto; Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni. Scontro tra un camion e un’auto sull’A1 a Frosinone: morto un uomoIncidente stradale sull’A1, nel territorio di Frosinone: un’automobile e un camion si sono scontrati. Nell’impatto è morto un uomo di 52 anni. Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul ... fanpage.it Via di Boccea, l'incidente all'alba finisce in tragedia: morto il pedone trasportato al San CamilloÈ morto uno dei due pedoni investiti da un automobilista mercoledì 22 aprile in via di Boccea all'altezza del civico 632. La vittima, che aveva 54 anni, è stata trasportata in gravissime condizioni al ... romatoday.it Esce di strada e viene sbalzato nel fosso, grave motociclista in Friuli. Incidente a Pavia di Udine, intervento dei vigili del fuoco e del 118. Un motociclista di 47 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto oggi a Pavia di Udine. Secondo u - facebook.com facebook #PLInforma #ViabilitàCarpi #Accadeora Incidente stradale in via Lucrezio intersezione via Cremaschi a #C Utilizzate percorsi alternativi stiamo intervenendo per i rilievi e la viabilità x.com