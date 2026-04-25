Varcaturo | tragico incidente stradale perde la vita un ragazzo di 17 anni

A Varcaturo si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Un ragazzo di 17 anni è deceduto a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Tragedia a Varcaturo: un diciassettenne perde la vita in un grave incidente stradale tra due auto. Indagini in corso per chiarire la dinamica del sinistro. Una giornata di festa si è trasformata in un dramma profondo a Varcaturo, dove un giovane di soli 17 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale. L'evento ha scosso la comunità locale, lasciando sgomenti i residenti e le persone che si trovavano nella zona al momento del sinistro. La tragedia si è consumata lungo via Ripuaria, in direzione di Lago Patria, trasformando un tratto di strada solitamente trafficato nel teatro di un evento fatale. Secondo le prime ricostruzioni e quanto riportato dalle agenzie di stampa, tra cui l'Ansa, il sinistro ha coinvolto due autovetture.🔗 Leggi su 2anews.it

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