Il senatore repubblicano della Carolina del Sud, Lindsey Graham, è deceduto all'età di 71 anni a causa di un'improvvisa malattia. Figura di spicco della politica conservatrice negli Stati Uniti, Graham era molto vicino all'ex presidente Trump. La sua morte ha colpito il panorama politico americano, dove era considerato un esponente di rilievo. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla malattia o sulle circostanze.

È morto Lindsey Graham, senatore repubblicano 71enne della Carolina del Sud e figura di primo piano della politica conservatrice americana, molto vicino a Trump. A comunicarlo è stato il suo staff, parlando di una “breve e improvvisa malattia” e chiedendo rispetto per la privacy della famiglia. Morto Lindsey Graham, le reazioni di Trump e Netanyahu Chi era Lindsey Graham Le posizioni sull'Iran Lindsey Graham e Donald Trump Morto Lindsey Graham, le reazioni di Trump e Netanyahu Ulteriori informazioni sulle cause del decesso del senatore Graham non sono state rese note. Secondo i media americani, una chiamata al numero d’emergenza partita dalla residenza del senatore avrebbe fatto riferimento a un arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morto Lindsey Graham senatore Usa alleato di Trump, stroncato da un'"improvvisa malattia": aveva 71 anni

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Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: Un vero patriota

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Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: “Un vero patriota”Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all’età di 71 anni, pochi giorni dopo il suo compleanno.

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