Morto Lindsey Graham chi era il senatore alleato di Trump | Stroncato da una malattia improvvisa Il presidente Usa | Un patriota

Il senatore repubblicano e alleato di Donald Trump è morto all’età di 71 anni dopo una malattia improvvisa. La sua morte è stata annunciata sabato sera. Il presidente degli Stati Uniti ha definito il senatore un patriota. La sua carriera politica lo aveva visto come figura di rilievo nel Partito repubblicano al Congresso. La causa della morte è stata descritta come una malattia improvvisa e breve.

Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham, figura di primo piano del Partito repubblicano al Congresso e stretto alleato di Donald Trump, è morto sabato sera all’età di 71 anni dopo una « breve e improvvisa malattia ». La notizia è stata comunicata dal suo ufficio in una nota ripresa dal Washington Post. Il presidente statunitense ha ricordato Graham con un messaggio sui social, definendolo «una delle persone e dei senatori più straordinari che abbia mai conosciuto», sottolineandone l’impegno politico e il patriottismo. «Lavorava sempre ed era un vero patriota americano. Seguiranno dettagli e disposizioni Che tristezza!»», ha scritto Trump. 🔗 Leggi su Open.online

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Who Died And Made Lindsey Graham President!

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Il senatore statunitense Lindsey Graham è morto dopo una breve e inaspettata malattia, secondo quanto riferito dal suo ufficio reddit

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