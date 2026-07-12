Un senatore statunitense è deceduto all'età di 66 anni. Era noto come un alleato di Trump e aveva ricoperto il suo incarico per più di vent'anni. La sua morte, avvenuta improvvisamente, ha provocato una vasta attenzione tra i colleghi e i media. La notizia si diffonde mentre si avvicinano le elezioni di medio termine, con il suo ruolo nel Congresso ora in discussione.

Screenshot panorama politico statunitense viene scosso da una notizia drammatica e del tutto inaspettata, destinata a ridisegnare gli equilibri di potere all’interno del Congresso a pochi mesi da un appuntamento elettorale decisivo. Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham, figura di primo piano del Partito repubblicano al Congresso e stretto alleato di Donald Trump, è morto sabato sera all’età di 71 anni dopo una «breve e improvvisa malattia». Il decesso del veterano della Carolina del Sud apre un vuoto profondo nel fronte conservatore, privandolo di una delle sue voci più autorevoli e capaci di mediare tra le diverse anime della destra americana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Thesocialpost.it - Morto Lindsey Graham: chi era il senatore alleato di Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GRAHAM, chi era il senatore fedele a TRUMP morto improvvisamente

Notizie e thread social correlati

Morto Lindsey Graham, chi era il senatore alleato di Trump: «Stroncato da una malattia improvvisa». Il presidente Usa: «Un patriota»Il senatore repubblicano e alleato di Donald Trump è morto all’età di 71 anni dopo una malattia improvvisa.

Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: “Un vero patriota”Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all’età di 71 anni, pochi giorni dopo il suo compleanno.

Temi più discussi: Morto il senatore Usa repubblicano Lindsey Graham, aveva 71 anni; Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni; Usa, è morto il senatore Lindsey Graham, aveva 71 anni; È morto Lindsey Graham, senatore Usa e grande alleato di Trump.

Lindsey Graham, chi era il senatore fedele a Trump morto improvvisamente x.com

Il senatore statunitense Lindsey Graham è morto reddit

Morto Lindsey Graham: chi era il senatore alleato di TrumpIl panorama politico statunitense è stato scosso dalla morte di Lindsey Graham, senatore repubblicano della Carolina del Sud e alleato di Donald Trump. Il ... bigodino.it

Lindsey Graham, morto il senatore Usa repubblicanoIl senatore Usa Lindsey Graham (Foto AP/Jeffrey Collins) Lindsey Graham, senatore repubblicano degli Usa, ... msn.com