Morto Lindsey Graham | chi era il senatore alleato di Trump

Da thesocialpost.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un senatore statunitense è deceduto all'età di 66 anni. Era noto come un alleato di Trump e aveva ricoperto il suo incarico per più di vent'anni. La sua morte, avvenuta improvvisamente, ha provocato una vasta attenzione tra i colleghi e i media. La notizia si diffonde mentre si avvicinano le elezioni di medio termine, con il suo ruolo nel Congresso ora in discussione.

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Screenshot panorama politico statunitense viene scosso da una notizia drammatica e del tutto inaspettata, destinata a ridisegnare gli equilibri di potere all’interno del Congresso a pochi mesi da un appuntamento elettorale decisivo. Il senatore repubblicano statunitense  Lindsey Graham, figura di primo piano del Partito repubblicano al Congresso e stretto alleato di  Donald Trump, è morto sabato sera all’età di 71 anni dopo una «breve e improvvisa malattia». Il decesso del veterano della Carolina del Sud apre un vuoto profondo nel fronte conservatore, privandolo di una delle sue voci più autorevoli e capaci di mediare tra le diverse anime della destra americana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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GRAHAM, chi era il senatore fedele a TRUMP morto improvvisamente

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