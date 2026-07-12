L'ex emiro del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, è deceduto all'età di 74 anni. Ha guidato il Paese dal 1995 al 2013, anno in cui ha abdicato in favore del suo successore. Durante il suo governo, ha trasformato il piccolo emirato in una potenza mondiale, sviluppando le risorse energetiche e ampliando le relazioni internazionali. La sua morte è stata annunciata dal Diwan dell'Emiro.

L'ex emiro del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, è morto oggi all'età di 74 anni. Lo ha annunciato il Diwan dell'Emiro, ricordando la scomparsa dell'uomo che ha guidato il Paese dal 1995 al 2013 e che sorprese il mondo arabo abdicando volontariamente in favore del suo quarto figlio, l'attuale emiro Tamim bin Hamad Al Thani. Salito al potere nel 1995 con un colpo di palazzo incruento che depose il padre, Sheikh Khalifa, Hamad ereditò un piccolo emirato periferico e con risorse limitate, trasformandolo in uno dei protagonisti della scena regionale e internazionale. Nel giro di pochi anni pose le basi per il rapido sviluppo del Qatar, facendone uno dei maggiori produttori mondiali di gas naturale liquefatto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Morto l'ex emiro del Qatar. Così trasformò un piccolo emirato in una potenza mondiale

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È morto l’ex emiro Hamad Ben Khalifa Al Thani, che ha reso il Qatar uno dei paesi più ricchi del mondoDomenica è deceduto a 74 anni l’ex emiro del Qatar, che governò dal 1995 al 2013.

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