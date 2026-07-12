Domenica è deceduto a 74 anni l’ex emiro del Qatar, che governò dal 1995 al 2013. Durante il suo mandato, il paese si è affermato come uno dei più ricchi al mondo in termini di PIL pro capite e ha acquisito una posizione di rilievo a livello internazionale. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla causa.

Domenica è morto a 74 anni l’ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, che regnò dal 1995 al 2013. Durante questo periodo il Qatar diventò uno dei paesi più ricchi del mondo (almeno per quanto riguarda il Pil pro capite) e uno dei più influenti, nonostante le sue dimensioni molto piccole. Ci riuscì grazie alle sue enormi riserve di gas naturale: Al Thani decise di aumentare moltissimo l’estrazione e l’esportazione di gas, utilizzando i proventi per portare avanti investimenti e programmi di sviluppo. Questa ricchezza, fortemente concentrata in una minoranza di persone, è stata ottenuta dalla famiglia Al Thani anche governando il paese in modo autoritario: il Qatar è una monarchia assoluta, cioè dove il re detiene un potere illimitato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È morto l’ex emiro Hamad Ben Khalifa Al Thani, che ha reso il Qatar uno dei paesi più ricchi del mondo

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Former emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, dies at 74

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