Morto il senatore Usa repubblicano Lindsey Graham grande alleato di Trump Il tycoon | Persona straordinaria

Da iltempo.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto il senatore repubblicano del South Carolina, Lindsey Graham, all'età di 71 anni. La notizia è stata annunciata da un comunicato ufficiale, che ha riferito di una morte avvenuta nella notte di sabato, a seguito di una malattia improvvisa e breve. Graham era noto come uno dei principali alleati di un ex presidente degli Stati Uniti. Il suo decesso riguarda un politico di lungo corso, con una carriera politica che si è sviluppata nel corso di diversi decenni.

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Washington, 12 lug. (Adnkronos) - E' morto il senatore repubblicano Lindsey Graham, grande alleato di Donald Trump. Dall'ufficio del senatore del South Carolina è stata diffusa una breve dichiarazione: Graham, 71 anni, è deceduto nella notte di sabato dopo una "breve e improvvisa malattia". Secondo quanto riferisce di Nbc News, i servizi d'emergenza hanno ricevuto nella notte di sabato una chiamata per una richiesta di intervento nella residenza di Graham per un "arresto cardiaco". Immagini visionate da Nbc News mostrano i paramedici mentre trasportano una persona in barella verso un'ambulanza. Sul posto, stando alle notizie, c'erano anche auto della Polizia e mezzi dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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