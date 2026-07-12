Due piloti sono morti dopo la partenza di una gara, mentre le competizioni di MotoGP e WorldSBK si svolgevano rispettivamente al Sachsenring e al Donington Park. L’incidente ha coinvolto entrambe le categorie, causando la tragedia nel mondo delle due ruote. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha portato alla morte dei due piloti coinvolti. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle dinamiche dell’incidente.

Mentre l'élite mondiale della MotoGP e della WorldSBK era impegnata rispettivamente al Sachsenring e al Donington Park, una grave tragedia scuote il mondo delle due ruote. Due piloti, l'austriaco Philipp Steinmayr di 32 anni e il rumeno Adrian Rus-Sinner di 43, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta ieri, sabato 11 luglio, sul circuito di Brno in Repubblica Ceca durante il Campionato motociclistico Alpe Adria. Scattati i semafori, Steinmayr, il pilota partito dalla seconda posizione, è stato fermato sulla pista da un problema tecnico che ha causato lo spegnimento del motore. Il pilota ha subito alzato la mano, ma dal fondo della griglia di partenza, l'altro pilota in gara Rus non è riuscito a evitarlo scontrandosi ad altissima velocità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morti due piloti dopo la partenza: cosa è successo

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MOTO A BRNO, morti due piloti durante la gara: le vittime sono Philipp Steinmayr e Adrian Rus

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