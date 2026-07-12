Morte Graham Herzog | Il popolo di Israele lo ricorderà per sempre
Il presidente israeliano ha espresso il suo ricordo per il senatore statunitense deceduto a 71 anni, dopo una malattia improvvisa. Graham, noto per il suo stretto legame con Israele, è stato ricordato come una figura che il popolo israeliano non dimenticherà. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla causa.
Il presidente israeliano Isaac Herzog ha reso omaggio a Lindsey Graham, il senatore repubblicano statunitense deceduto all’età di 71 anni, dopo una breve e improvvisa malattia, storicamente vicino allo Stato ebraico. “Lindsey comprendeva la profonda importanza del partenariato tra Stati Uniti e Israele e ha difeso instancabilmente i nostri valori e interessi comuni. Il popolo di Israele lo ricorderà per sempre”, ha detto Herzog. “Era un caro amico, che ho incontrato molte volte e di cui sentirò profondamente la mancanza”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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