Il presidente israeliano Isaac Herzog ha reso omaggio a Lindsey Graham, il senatore repubblicano statunitense deceduto all’età di 71 anni, dopo una breve e improvvisa malattia, storicamente vicino allo Stato ebraico. “Lindsey comprendeva la profonda importanza del partenariato tra Stati Uniti e Israele e ha difeso instancabilmente i nostri valori e interessi comuni. Il popolo di Israele lo ricorderà per sempre”, ha detto Herzog. “Era un caro amico, che ho incontrato molte volte e di cui sentirò profondamente la mancanza”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Morte Graham, Herzog: "Il popolo di Israele lo ricorderà per sempre"

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