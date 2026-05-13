Mattarella a Herzog | Inaccettabili gli attacchi contro l' Unifil Israele cessi lo stato di guerra permanente

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha parlato con il capo dello Stato israeliano in una telefonata durata circa un'ora. Durante il colloquio, si è discusso della situazione in Medio Oriente, con particolare attenzione agli attacchi contro le forze di pace internazionali e alle richieste di cessare lo stato di guerra permanente. Mattarella ha espresso l'inaccettabilità degli attacchi contro l’Unifil e ha sottolineato la necessità di rispettare gli impegni internazionali.

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Un colloquio "franco e aperto", ma dai contenuti netti e inequivocabili. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto ieri una telefonata dal Capo dello Stato d'Israele, Isaac Herzog. Al centro del colloquio, la drammatica escalation in Medio Oriente e, in particolare, i rischi.🔗 Leggi su Today.it

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