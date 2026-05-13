Mattarella a Herzog | Inaccettabili gli attacchi contro l' Unifil Israele cessi lo stato di guerra permanente
Il presidente della Repubblica ha parlato con il capo dello Stato israeliano in una telefonata durata circa un'ora. Durante il colloquio, si è discusso della situazione in Medio Oriente, con particolare attenzione agli attacchi contro le forze di pace internazionali e alle richieste di cessare lo stato di guerra permanente. Mattarella ha espresso l'inaccettabilità degli attacchi contro l’Unifil e ha sottolineato la necessità di rispettare gli impegni internazionali.
Un colloquio "franco e aperto", ma dai contenuti netti e inequivocabili. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto ieri una telefonata dal Capo dello Stato d'Israele, Isaac Herzog. Al centro del colloquio, la drammatica escalation in Medio Oriente e, in particolare, i rischi.🔗 Leggi su Today.it
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