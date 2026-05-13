Mattarella a Herzog | Inaccettabili gli attacchi contro l' Unifil Israele cessi lo stato di guerra permanente

Il presidente della Repubblica ha parlato con il capo dello Stato israeliano in una telefonata durata circa un'ora. Durante il colloquio, si è discusso della situazione in Medio Oriente, con particolare attenzione agli attacchi contro le forze di pace internazionali e alle richieste di cessare lo stato di guerra permanente. Mattarella ha espresso l'inaccettabilità degli attacchi contro l’Unifil e ha sottolineato la necessità di rispettare gli impegni internazionali.

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