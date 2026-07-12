morsa da una zecca dopo un mese muore in ospedale

Una donna di 76 anni è deceduta dopo aver contratto un’encefalite causata da un morso di zecca. La donna, residente in provincia di Trento, aveva subito il morso durante una passeggiata nei prati vicino casa. Dopo circa un mese, è stata ricoverata in ospedale e, nonostante le cure, è deceduta. La vittima era docente e assistente di laboratorio presso un istituto d’arte.

Una passeggiata nei prati vicino casa, a Ziano di Fiemme, in provincia di Trento, le è stata fatale. Gianna Sommavilla, 76 anni, docente e assistente di laboratorio all'istituto d'arte ladina, originaria di Moena, è morta per le conseguenze di un morso di zecca che le ha causato un'encefalite. L'evento risale allo scorso 8 giugno. Al manifestarsi dei primi sintomi, i familiari avevano accompagnato la donna all'ospedale di Fiemme a Cavalese, dove i medici avevano immediatamente avviato la profilassi. Nonostante le cure tempestive e il ricovero di diversi giorni, il quadro clinico non ha mostrato segni di miglioramento. Tanto che i sanitari il 20 giugno avevano disposto il trasferimento d'urgenza in elicottero della paziente all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Morsa da una zecca: anziana muore per encefalite dopo un mese di agonia

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