Una donna di 76 anni è deceduta un mese dopo essere stata morsa da una zecca, che le aveva provocato un’encefalite. Dopo aver manifestato febbre alta e sintomi persistenti, i medici hanno tentato vari interventi senza successo. La morte si è verificata dopo un ricovero durato diverse settimane. La zecca aveva trasmesso una malattia infettiva che ha portato a complicazioni neurologiche.

Una donna di 76 anni, Gianna Sommavilla, è morta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le aveva provocato un'encefalite. La febbre alta, i sintomi che non si attenuavano e i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita che si sono rivelati purtroppo inutili. La 76enne, originaria di Moena e residente a Ziano di Fiemme, in provincia di Trento, si è spenta nella serata del 10 luglio all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era stata ricoverata., I fatti - La donna era stata morsa l'8 giugno scorso nei prati nei pressi della sua abitazione. Poche ore dopo l'episodio, ha iniziato ad accusare i primi sintomi tanto da decidere, assieme ai famigliari, di rivolgersi all'ospedale di Cavalese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Donna di 76 anni muore un mese dopo il morso di una zecca

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Donna incinta sparisce con i 7 figli, trovata morta mesi dopo

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