Moreira nel mirino della Roma | Gasperini lo vuole per la fascia ma lo Strasburgo non abbassa il prezzo

La Roma è interessata a Diego Moreira, con Gasperini che lo considera per la fascia. L’esterno franco-portoghese del 2004, reduce dai Mondiali con il Belgio, è in trattativa da circa un mese. Tuttavia, lo Strasburgo non ha abbassato il prezzo richiesto, mantenendo ferme le proprie condizioni. La società giallorossa continua a seguire la situazione, senza ancora trovare un’intesa con il club francese.

Diego Moreira scalda le stanze di Trigoria da circa un mese, ma il muro alzato dallo Strasburgo non si è ancora spostato di un centimetro. Gasperini vorrebbe l’esterno franco-portoghese classe 2004, reduce dai Mondiali con il Belgio, per completare insieme a Wesley la coppia di esterni offensivi che ha in mente per la nuova Roma. Il club francese, però, ha fissato fin da subito una richiesta economica che i giallorossi considerano fuori mercato. Un jolly che convince Gasperini. Il gradimento c’è da settimane, non da ieri. L’allenatore lo segue con attenzione e ne apprezza soprattutto la duttilità: Moreira può essere schierato in quattro ruoli diversi, compresi quelli più avanzati, un dettaglio che nello scacchiere del tecnico pesa parecchio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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