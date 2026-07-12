Moreira la Roma pronta a offrire 30 milioni | il jolly che piace a Gasperini per due posizioni

La Roma sta preparando un’offerta di 30 milioni di euro per il giocatore, considerato un jolly in grado di coprire due ruoli diversi in campo. Il club ha mostrato interesse per il profilo e valuta la possibilità di ingaggiarlo per rafforzare la rosa. La trattativa è in fase iniziale e non sono stati ancora definiti i dettagli finali. La società ha individuato nel giocatore un’opportunità per migliorare le opzioni offensive e di metà campo.

Due ruoli in un solo giocatore, e la prospettiva per la Roma diventa ancora più interessante. Diego Moreira è il nome su cui il club giallorosso sta lavorando con maggiore intensità in questi giorni, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera: superato il fine settimana, è verosimile che la dirigenza presenti allo Strasburgo, proprietario del cartellino del belga, un’offerta complessiva da 30 milioni di euro. Un nome già seguito dall’Atalanta. Non è la prima volta che il profilo di Moreira finisce nei radar del calcio italiano. Il belga era già stato trattato dall’ Atalanta un anno fa, quando i bergamaschi lo cercavano per sostituire il partente Ruggeri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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La pista più calda resta quella che porta a Moreira. Lo Strasburgo continua a valutare il giocatore 50 milioni, mentre la Roma è pronta a spingersi vicino ai 40 milioni, bonus compresi. La trattativa è viva e adesso serve il definitivo via libera della proprietà per p x.com

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