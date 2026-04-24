Monopattini elettrici dal 16 luglio assicurazione obbligatoria | multe fino a 400 euro

Dal 16 luglio diventa obbligatorio stipulare un'assicurazione per i monopattini elettrici, con sanzioni che arrivano fino a 400 euro per chi non si adegua. La misura, annunciata dai ministeri competenti, mira a regolamentare l'uso di questi mezzi in città. L'obbligo interessa tutti i proprietari e utilizzatori di monopattini, che devono essere coperti da una polizza assicurativa valida. La normativa riguarda anche le sanzioni e le modalità di applicazione.

(Adnkronos) – Le direzioni competenti del ministero delle Imprese e del Made in Italy e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accogliendo la richiesta dell’Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (Ania) che ha evidenziato esigenze di natura tecnico-organizzativa, hanno emanato una circolare che prevede la calendarizzazione al 16 luglio dell’obbligo, per i monopattini elettrici che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Monopattini elettrici: obbligo di targa e assicurazione dal 16 maggio. Multe fino a 400 euroROMA – Scatta l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici in Italia a partire dal 16 maggio 2026.

Monopattini, dal 16 maggio scatta obbligo targa e assicurazione: multe fino a 400 euro(Adnkronos) – Targa e assicurazione obbligatori per i monopattini elettrici circolanti in Italia a partire dal 16 maggio 2026.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Mimit-Mit: obbligo assicurazione monopattini dal 16 luglio; Monopattini elettrici, assicurazione obbligatoria dal 16 luglio: slitta la Rc ma resta il contrassegno dal 17 maggio; Monopattini elettrici, assicurazione obbligatoria dal 16 luglio; Monopattini elettrici, nuove regole dal 16 maggio: obbligo di targa, assicurazione e casco.

Monopattini elettrici, obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio: confermata la scadenza per le targheSlitta al 16 luglio l’obbligo di dotarsi di un’assicurazione Rc per i proprietari dei monopattini elettrici. Lo fanno sapere i ministeri dei Trasporti e delle Imprese che hanno accolto la richiesta ... fanpage.it

Monopattini elettrici: assicurazione rinviata a luglio, ma il targhino resta dal 17 maggioSlitta al 16 luglio l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Lo ha stabilito una circolare congiunta del ministero delle Imprese e di quello dei Trasporti, tenuto conto delle criticità ... quattroruote.it

Monopattini, slitta l’obbligo Rc: nuova scadenza al 16 luglio Rinviato al 16 luglio l’obbligo di assicurazione Rc per i monopattini elettrici. La decisione, presa dai ministeri competenti, accoglie una richiesta legata a esigenze tecnico-organizzative. La pr - facebook.com facebook

Dal 16 luglio assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici . Più sicurezza e regole per la mobilità urbana . gdc.ancidigitale.it/mimit-mit-assi… x.com