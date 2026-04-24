È stata annunciata una proroga per l’obbligo di assicurazione responsabilità civile sui monopattini elettrici in Italia. La nuova scadenza permette ai possessori di questi veicoli di evitare multe fino a 400 euro fino a una data ancora da definirsi. La misura riguarda tutti i veicoli di questo tipo in circolazione e interessa sia i privati che le aziende che gestiscono servizi di sharing.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova scadenza per la copertura assicurativa. Arriva un rinvio per l’obbligo di assicurazione destinato ai monopattini elettrici in Italia. Le direzioni competenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno disposto che l’obbligo di polizza Rc entrerà in vigore il 16 luglio, accogliendo la richiesta dell’Ania legata a necessità tecniche e organizzative. Confermata invece la targa obbligatoria. Rimane invariata la scadenza del 16 maggio, entro la quale i proprietari dovranno dotare i monopattini di un contrassegno identificativo, ovvero una piccola targa necessaria per la circolazione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Monopattini elettrici: slitta l’obbligo di assicurazione Rc, multe fino a 400 euro

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