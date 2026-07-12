Mondiali | in Inghilterra polemiche per il coro degli argentini sulle Falkland

Durante i Mondiali, i giocatori argentini hanno cantato negli spogliatoi una canzone che menzionava le Malvine, Diego e Leo. La canzone ha suscitato polemiche in alcuni media inglesi, che l'hanno interpretata come un richiamo alle controversie territoriali legate alle Falkland. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui contenuti del brano. Le polemiche sono state riportate da vari quotidiani nel Regno Unito, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

"Per le Malvine, per Diego, per l'ultima di Leo"; è il testo di una canzone che i giocatori dell'Argentina intonano negli spogliatoi ai Mondiali e che hanno determinato le polemiche di alcuni media in Inghilterra. "L'Argentina non ha perso tempo a sfoderare il suo disprezzo prima dello scontro, tornando a cantare per le Isole Falkland nel suo spogliatoio", si è affrettato a sottolineare il Daily Mirror. Il riferimento è alla guerra delle Falkland, isole rivendicate dai sudamericani ma amministrate dalla Gran Bretagna: negli anni '80 dello scorso secolo li eserciti delle due nazioni si affrontarono con centinaia di morti. Mercoledì, invece, le due nazionali si affronteranno nella semifinale di Coppa del Mondo, una partita particolarmente sentita sia a Buenos Aires che a Londra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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