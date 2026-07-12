Mondiali pari Inghilterra irregolare | Norvegia furiosa l’immagine che svela tutto

Dopo il quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Norvegia, le polemiche continuano. La squadra inglese ha vinto 2-1, ma il pareggio è stato contestato dai norvegesi. La contestazione riguarda un presunto contatto tra il pallone e il cavo della spidercam, avvenuto pochi secondi prima dell’azione che ha portato al gol. La questione riguarda l’irregolarità di un episodio che potrebbe aver influenzato l’esito della partita.

Non si placano le polemiche dopo il quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Norvegia, vinto dalla formazione di Thomas Tuchel per 2-1. A far discutere è soprattutto il gol del momentaneo pareggio inglese, contestato dai norvegesi per un presunto contatto del pallone con il cavo della spidercam pochi istanti prima dell’azione decisiva. La protesta della Norvegia. Secondo le immagini circolate sui social, il rinvio del portiere della Norvegia avrebbe subito una deviazione dopo aver sfiorato uno dei cavi che sostengono la spidercam sopra il terreno di gioco. La traiettoria del pallone sarebbe così cambiata, favorendo il recupero dell’Inghilterra e l’azione che ha portato al gol di Jude Bellingham. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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