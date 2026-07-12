Durante il quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia, un episodio insolito ha attirato l’attenzione. Un pallone è caduto dal cielo e ha cambiato direzione, mentre il cavo di una spider cam ha apparentemente assistito l’azione. La Norvegia ha espresso rabbia, ma la FIFA ha negato ogni irregolarità riguardo all’evento. La partita si è conclusa con la vittoria degli inglesi ai supplementari.

Un episodio senza precedenti ha acceso le polemiche dopo il quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia, vinto dagli inglesi ai supplementari. Nel mirino c’è l’azione che ha portato al pareggio di Jude Bellingham nel recupero del primo tempo. Con la Norvegia avanti nel punteggio, il portiere Nyland rilancia lungo, ma secondo i norvegesi il pallone avrebbe toccato il cavo della spider cam, la telecamera sospesa sopra il campo, cambiando traiettoria e finendo in una zona favorevole agli inglesi. Elliot Anderson recupera il possesso, l’azione prosegue con Gordon e si chiude pochi secondi dopo con il diagonale vincente di Bellingham. I giocatori norvegesi protestano immediatamente con l’arbitro Clément Turpin, chiedendo che la rete venga annullata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il pallone è caduto dritto dal cielo e ha cambiato direzione, il cavo della spider cam ha fatto assist”: mistero sul pareggio dell’Inghilterra, la Norvegia furiosa ma la Fifa nega tutto

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