Oggi si giocano i quarti di finale dei Mondiali 2026 con le partite Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Entrambe le sfide si svolgono in orari distinti e sono visibili anche in chiaro. La competizione prosegue con l’obiettivo di definire le semifinaliste che affronteranno Francia e Spagna. Questi incontri chiudono il quadro degli ottavi di finale e determinano le squadre che avanzeranno nella fase successiva del torneo.

Milano, 11 luglio 2026 - Si completa il quadro dei quarti di finale del Mondiale 2026. Stiamo per scoprire chi raggiungerà Francia e Spagna in semifinale. Di fronte da una parte Norvegia e Inghilterra, e dall'altra Argentina e Svizzera. Le due squadre vittoriose poi si sfideranno in semifinali mercoledì 15 luglio alle 21. Norvegia-Inghilterra. Promette spettacolo e grandi emozioni il match fra Norvegia e Inghilterra, che coinciderà anche con il duello fra i due super bomber Haaland e Kane. L'attaccante del Manchester City ha segnato fino a questo momento sette gol nella competizione, di cui due contro il Brasile, steso 2-1 negli ottavi di finale anche grazie alle parate di Nyland, determinante in particolare sul rigore parato a Bruno Guimaraes. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Quotidiano.net - Le partite di oggi ai Mondiali 2026, orari e dove vedere Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Quarti di finale anche in chiaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MESSI x3 ed è STORIA ai MONDIALI | Argentina-Algeria 3-0 | FIFA World Cup | DAZN Highlights

Notizie e thread social correlati

Le partite di oggi ai Mondiali 2026: orari e dove vedere in tv (anche in chiaro) Argentina-Egitto e Svizzera-ColombiaOggi si disputano le ultime due partite degli ottavi di finale dei Mondiali 2026.

Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: dove vedere Inghilterra-RD Congo, Belgio-Senegal in chiaroAlle 18, su DAZN, si gioca Inghilterra contro RDC; alle 22, in chiaro sulla RAI, Belgio contro Senegal.

Temi più discussi: Norvegia - Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Mondiali 2026, il calendario di oggi: questa sera Norvegia-Inghilterra; Messico-Inghilterra 2-3. Brasile ko 2-1 con la Norvegia: decide la doppietta di Haaland; Norvegia-Inghilterra, quarti dei Mondiali 2026: formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming.

Mondiali di Calcio, le partite di oggi in TV: 23:00 Norvegia - Inghilterra ( Miami; Rai 1 e Dazn; Bizzotto e Stramaccioni; Marinozzi e Ambrosini) 03:00 Argentina - Svizzera ( Kansas City; Rai 1 e Dazn; Rimedio e Adani; Mastroianni e Bazzani) x.com

[05/07/26] cerco compagnia per vedere le partite della coppa del mondo stasera (Brasile Vs Norvegia e Inghilterra Vs Messico) reddit

Le partite di oggi ai Mondiali 2026, orari e dove vedere Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Quarti di finale anche in chiaroSi chiudono i giochi per le semifinali: Haaland sfida Kane, Tuchel deve rinunciare allo squalificato Quansah. La Svizzera di Freuler e Ndoye sogna lo sgambetto a Messi ... quotidiano.net

Mondiali 2026: dove vedere Norvegia-Inghilterra, orario e probabili formazioniNorvegia e Inghilterra si affrontano ai quarti di finale del Mondiale 2026. Scopri dove vedere la partita, l'orario e le probabili formazioni. notizie.it