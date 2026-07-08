Gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 si svolgono tra il 4 e il 7 luglio, con otto partite in programma. La Colombia è stata l’ultima squadra a qualificarsi, superando i sedicesimi. Tra le qualificate si trovano Argentina e Svizzera, che si sono aggiunte alle altre nazionali che avanzano alla fase successiva. Le partite si giocano in diversi stadi, con le squadre che si contendono l’accesso ai quarti di finale.

E’ arrivato il momento degli ottavi di finale ai Mondiali 2026. Le otto sfide sono distribuite tra sabato 4 e martedì 7 luglio. La Colombia è stata l’ultima nazionale a superare i sedicesimi di finale ai Mondiali 2026. Prima dei Cafeteros avevano ottenuto il pass per gli ottavi Canada, Francia, Paraguay, Marocco, Inghilterra, Messico, Brasile, Svizzera, Egitto, Spagna, Belgio, USA, Norvegia, Portogallo e Argentina. Mondiali 2026, i risultati degli ottavi di finale con il tabellone aggiornato dei quarti: subito in campo la Francia – calciomercato.it (foto Ansa) Le otto sfide degli ottavi di finale si disputeranno tra sabato 4 e martedì 7 luglio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Mondiali 2026, il tabellone dei quarti di finale: Argentina e Svizzera ultime qualificate

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Mondiali 2026, il tabellone dai sedicesimi fino alla finale: tutte le possibili combinazioni

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