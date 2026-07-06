L'Inghilterra ha vinto 3-2 contro il Messico ai Mondiali 2026, qualificandosi ai quarti di finale. La partita è terminata allo stadio Azteca, ma è stata segnata da numerose polemiche legate al VAR. Durante il match si sono verificati diversi episodi controversi, con decisioni arbitrali contestate da entrambe le parti. La gara ha visto anche vari colpi di scena, con un finale molto acceso.

L’ Inghilterra conquista i quarti di finale dei Mondiali 2026 battendo il Messico per 3-2 allo stadio Azteca, al termine di una partita ricca di emozioni, colpi di scena e polemiche arbitrali. I Three Lions eliminano così i padroni di casa e accedono al turno successivo, dove affronteranno la Norvegia di Erling Haaland. Partita iniziata in ritardo, poi il doppio colpo di Bellingham. L’incontro è cominciato con un’ora di ritardo a causa di una tempesta di fulmini che ha costretto gli organizzatori a sospendere momentaneamente le operazioni. Dopo una fase iniziale equilibrata, è stato Jude Bellingham a rompere gli indugi con una doppietta nel giro di due minuti, andando a segno al 36? e al 38? del primo tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Thesocialpost.it - Mondiali, Messico-Inghilterra finisce tra polemiche furiose: caos Var, cosa è successo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026: caos linguistico dopo il VAR tra Messico e SudafricaDurante una partita dei Mondiali 2026, l’arbitro ha comunicato un’espulsione tramite il VAR senza chiarezza, suscitando confusione tra i tifosi.

Atalanta-Lazio, caos Var in Coppa Italia e gol nerazzurro annullato tra le proteste: cos’è successoNel secondo tempo di Atalanta-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia, si sono verificati diversi episodi riguardanti l'uso del Var.

Temi più discussi: Messico - Inghilterra (2-3) Mondiali 2026; Mondiali, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 all'Azteca. Succede di tutto: due rigori e due espulsioni. La doppia firma (decisiva) di Bellingham; Notte folle all'Azteca: l'Inghilterra resiste in dieci ed elimina il Messico; L'Inghilterra cala il tris e va ai quarti. Continua la maledizione del Messico.

La Norvegia vince 2 - 1 contro il Brasile e si prepara a un incontro nei quarti di finale con il Messico o l'Inghilterra. reddit

Mondiali 2026, l’Inghilterra sbanca l’Azteca e vola ai quarti di finale: Messico disillusoL’Inghilterra prosegue il suo cammino ai Mondiali e lo fa con grande carattere e grazie ai suoi fuoriclasse. La nazionale inglese è sopravvissuta all’altura dello Stadio Azteca e ad un rosso ad inizio ... sportal.it

L’Inghilterra fa fuori il Messico, nella ripresa succede di tutto! Ai quarti contro HaalandBellingham (doppietta) e Kane (su rigore) firmano il 3-2 della Nazionale dei Tre Leoni. Ai padroni di casa, nonostante l'uomo in più dal 54', non bastano Quinones e Jimenez ... tuttosport.com