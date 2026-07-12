Durante la partita dei Mondiali, il gol è stato segnato con la palla che ha colpito la spider cam, secondo il commento del CT avversario. Il VAR non ha fermato il gioco, perché il sensore interno alla sfera non ha segnalato contatto. Nelle ore successive, sono emerse polemiche sulla validità del gol e sulla simulazione di Embolo, che si è lasciato cadere a terra in modo apparso simulato.

"Non c'è dubbio che la palla abbia colpito qualcosa, è molto strano", si è limitato a dire il Ct Solbakken nel post partita. Il Var non ha richiamato l'arbitro Turpin, perché il sensore presente all'interno della sfera non ha rilevato alcun contatto. Per questo la Fifa ha preso le difese del team arbitrale: "Prima del gol dell'Inghilterra al 45'+2 contro la Norvegia, il sensore del pallone non ha rilevato alcun picco nel 'battito del pallone' mentre questo era in volo. Non vi è quindi alcuna prova che il pallone abbia toccato il cavo sospeso, modificando la propria traiettoria". La serata a Miami di Turpin è stata impegnativa, a prescindere dal 'caso spidercam'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Mondiali, dal gol "con" la spider cam alla simulazione di Embolo: le polemiche della notte americana

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