Mondiali alla fine finisce così! Chi se lo aspettava!

Da caffeinamagazine.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due partite lunghe e combattute hanno deciso le qualificazioni alle semifinali dei Mondiali 2026. La squadra britannica ha battuto una Norvegia agguerrita dopo i tempi supplementari, mentre l’Argentina ha superato la Svizzera dopo oltre 120 minuti di gioco. Alla fine, si sono trovate di fronte Inghilterra e Argentina, in una sfida che riaccende una rivalità storica.

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Due partite interminabili, il peso dei supplementari e una semifinale che riaccende una rivalità storica. Al Mondiale 2026 sarà Inghilterra-Argentina: i Tre Leoni hanno piegato una Norvegia combattiva, mentre l’Albiceleste ha avuto bisogno di oltre 120 minuti per spezzare la resistenza della Svizzera. A decidere, soprattutto, sono stati i grandi nomi. L’Inghilterra guidata da Thomas Tuchel si è imposta per 2-1 sulla Norvegia grazie alla doppietta di Jude Bellingham. Una rimonta sofferta, maturata al termine di una gara nella quale gli scandinavi hanno a lungo dato l’impressione di poter sorprendere gli inglesi. Inghilterra-Norvegia, Bellingham cambia tutto ai supplementari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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