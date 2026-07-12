Mondiali è finita così | chi se lo aspettava!

Inghilterra e Argentina si sono qualificate per la semifinale del Mondiale 2026 dopo quarti di finale lunghi e combattuti, decisi ai tempi supplementari. Entrambe le squadre hanno superato le rispettive avversarie, confermando il passaggio del turno in una partita molto equilibrata. Le gare si sono concluse con un risultato che ha richiesto i supplementari per determinare le qualificate. Nessuna delle due ha ottenuto la vittoria nei tempi regolamentari.

Inghilterra e Argentina sono le prime due nazionali qualificate a una semifinale del Mondiale 2026. Entrambe hanno conquistato il passaggio del turno al termine di quarti di finale lunghi e combattuti, decisi ai tempi supplementari. Gli inglesi hanno eliminato la Norvegia per 2-1 grazie alla doppietta di Jude Bellingham, mentre l’Albiceleste ha superato la Svizzera con il punteggio di 3-1. Inghilterra-Norvegia, Bellingham firma la doppietta. La squadra guidata da Thomas Tuchel ha avuto la meglio sulla Norvegia soltanto oltre i novanta minuti. I norvegesi avevano aperto l’incontro con Schjelderup, mettendo in difficoltà l’Inghilterra e andando vicini in più occasioni al raddoppio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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FRANCIA SVEZIA FINITA COSÌ! Mondiali 2026 SHOCK

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