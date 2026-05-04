A pochi minuti dall'inizio del match tra Roma e Ternana allo Stadio Tre Fontane, l’atmosfera è carica di tensione. La squadra romana ha bisogno di una vittoria per assicurarsi il titolo di campione d’Italia, senza dipendere dai risultati delle avversarie di Milano. La partita rappresenta un'occasione storica per la squadra, che in caso di successo potrebbe conquistare lo scudetto con una giornata di anticipo.

A qualche minuto dal calcio di inizio di Roma-Ternana, allo Stadio Tre Fontane l’aria è tesa. La Roma ha in mano il suo destino: una vittoria e sarà matematicamente campionessa d’Italia, senza nemmeno dover guardare a quello che succede in contemporanea nel derby di Milano tra Inter e Milan. La parola “Scudetto” non si può pronunciare: lo speaker di casa dà il benvenuto al pubblico con un tentennante «oggi è una giornata fantastica, abbiamo bisogno di tutti voi, non diciamo niente perché insomma». Anche Giada Greggi, vicecapitana della squadra, dopo la vittoria contro la Juventus nella scorsa giornata, aveva dato un generico appuntamento al pubblico per questo match, evitando accuratamente di pronunciare la parola “Scudetto”.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Lo Scudetto della Roma femminile non se lo aspettava nessuno

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