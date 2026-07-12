La FIFA ha annunciato la possibilità di ampliare i Mondiali a 64 squadre, suscitando reazioni contrastanti nel mondo del calcio. Il presidente della FIFA ha aperto alla proposta, mentre l'UEFA e la CONCACAF si sono opposte fermamente. La proposta mira a modificare il formato attuale del torneo, ma non ha ancora ricevuto il consenso delle principali confederazioni continentali. La questione rimane aperta e al centro di discussioni tra le varie organizzazioni.

di Luca Fioretti Il presidente della FIFA apre all’allargamento del torneo, ma trova la dura opposizione di UEFA e CONCACAF. La FIFA lancia una provocazione destinata a scuotere le fondamenta del calcio internazionale: l’apertura ufficiale all’ipotesi di un Mondiale a 64 squadre. Mentre l’edizione 2026 a 48 nazionali è in pieno svolgimento negli Stati Uniti, Messico e Canada, il presidente Gianni Infantino ha prospettato, nel corso di un’intervista all’emittente Bluewin, un ulteriore allargamento della rassegna iridata. La proposta, tuttavia, ha immediatamente sollevato un vespaio di polemiche, registrando il netto e categorico rifiuto da parte dei vertici calcistici europei e nordamericani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Mondiali a 64 squadre, la rivoluzione di Infantino divide il mondo del calcio: UEFA e CONCACAF contrarie

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Gran bella decisione far sì che questo Mondiale sia nel formato a 48 squadre. reddit