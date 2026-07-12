Mondiali a 64 squadre l’annuncio di Infantino spacca il calcio! No di UEFA e CONCACAF cosa sta succedendo

Il presidente FIFA ha annunciato l’intenzione di espandere i Mondiali a 64 squadre, suscitando reazioni contrastanti. La UEFA e la CONCACAF hanno ufficialmente espresso il loro rifiuto a questa proposta. La proposta di aumentare il numero di partecipanti rappresenta una possibile rivoluzione nel formato del torneo, ma al momento non ci sono decisioni definitive. La questione ha generato divisioni tra le diverse confederazioni calcistiche.

Mondiali a 64 squadre, il presidente FIFA Gianni Infantino apre alla rivoluzione! Muro di UEFA e CONCACAF. La FIFA apre ufficialmente alla clamorosa ipotesi di un Mondiale a 64 squadre. Il presidente Gianni Infantino, nel corso di un’intervista a Bluewin, ha lanciato l’idea di un ulteriore allargamento del torneo, mentre è in pieno svolgimento l’edizione a 48 nazionali, definita dallo stesso capo del calcio mondiale come un enorme successo. La proposta sta già sollevando forti discussioni e registra il netto rifiuto da parte dei vertici calcistici europei e nordamericani, guidati da Aleksander Ceferin e Victor Montagliani, pronti a dare battaglia per tutelare l’integrità delle qualificazioni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Gran bella decisione far sì che questo Mondiale sia nel formato a 48 squadre. reddit