Durante i Mondiali 2026, l'Inghilterra ha battuto la Norvegia 2-1 ai supplementari, raggiungendo le semifinali. La partita è stata molto combattuta, con la Norvegia in vantaggio grazie a uno dei giocatori avversari. L'Inghilterra ha pareggiato e, nel prolungamento, Jude Bellingham ha segnato due volte, portando gli inglesi alla vittoria.

Miami, 12 luglio 2026 - L'Inghilterra va nel segno di Jude Bellingham. Altra partita sofferta e lottata per gli inglesi, ma il numero dieci è arrivato al mondiale on fire e con la sua doppietta ha firmato la rimonta sulla Norvegia, che aveva trovato il vantaggio con Schjelderup. Quarta semifinale mondiale della storia per l'Inghilterra che continua ad aggrapparsi alle sue stelle per cercare di riportare il trofeo a casa dopo 60 anni. Eliminata la Norvegia che però può tornare a casa con orgoglio per aver raggiunto per la prima volta i quarti di finale. Bellingham risponde a Schjelderup. I nordici all’appuntamento con la storia ovviamente con Haaland centravanti e Sorloth come torre aggiunta, poi Schjelderup e Odegaard a sorreggere la fase offensiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Mondiali 2026, l'Inghilterra batte la Norvegia 2-1. Doppietta di Bellingham ai supplementari. È semifinale

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FIFA World Cup 2026: England Beat Norway 2-1| Moves to Semi Finals

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