L’Argentina si è qualificata per le semifinali dei Mondiali 2026 dopo aver battuto la Svizzera 3-1 ai supplementari, a Kansas City. La squadra sudamericana ha raggiunto il risultato nonostante l’espulsione di Embolo al 72’, che ha lasciato la Svizzera in dieci uomini. Ai supplementari, i gol decisivi sono stati segnati da Alvarez e Lautaro. La semifinale vedrà l’Argentina affrontare l’Inghilterra.

Kansas City (Stati Uniti), 12 luglio 2026 - L’Argentina campione del mondo in carica suda le proverbiali sette camicie, ma ai supplementari riesce a piegare 3-1 la Svizzera - rimasta in 10’ al 72’ per l’espulsione di Embolo - e a strappare il pass per la semifinale dei Mondiali 2026, che la vedrà fronteggiare l’Inghilterra. Il vantaggio firmato al 10’ di testa da Mac Allister su corner pennellato da Messi lasciava presagire una gara ben diversa per l’Abiceleste, che per tutto il resto del primo tempo ha però lasciato in mano il pallino del gioco a una Svizzera che ha sì giocato sotto ritmo ma si è anche divorata il pari al 29’ con Embolo.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Mondiali 2026, l’Argentina festeggia: salvataggio di Alvarez e Lautaro ai supplementari. Svizzera ko 3-1

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Mondiale 2026, Argentina-Capo Verde 3-2: la sintesi della gara

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