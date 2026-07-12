Bellingham porta l’Inghilterra in semifinale con due gol | Norvegia battuta 2-1 dopo i supplementari

Da repubblica.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bellingham ha segnato due gol e ha portato l’Inghilterra in semifinale battendo la Norvegia 2-1 dopo i supplementari. La partita si è conclusa con il gol decisivo nel tempo supplementare. Haaland ha segnato per la Norvegia, ma la difesa, guidata dall’allenatore, ha neutralizzato l’attaccante. Ora l’Inghilterra affronterà una tra Argentina e Svizzera.

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Decisivo il giocatore del Real Madrid: Haaland annullato dalla difesa di Tuchel, che ora se la vedrà con Argentina o Svizzera. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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