Bellingham porta l’Inghilterra in semifinale con due gol | Norvegia battuta 2-1 dopo i supplementari

Notizia in breve

Bellingham ha segnato due gol e ha portato l’Inghilterra in semifinale battendo la Norvegia 2-1 dopo i supplementari. La partita si è conclusa con il gol decisivo nel tempo supplementare. Haaland ha segnato per la Norvegia, ma la difesa, guidata dall’allenatore, ha neutralizzato l’attaccante. Ora l’Inghilterra affronterà una tra Argentina e Svizzera.