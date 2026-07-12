Bellingham porta l’Inghilterra in semifinale con due gol | Norvegia battuta 2-1 dopo i supplementari
Bellingham ha segnato due gol e ha portato l’Inghilterra in semifinale battendo la Norvegia 2-1 dopo i supplementari. La partita si è conclusa con il gol decisivo nel tempo supplementare. Haaland ha segnato per la Norvegia, ma la difesa, guidata dall’allenatore, ha neutralizzato l’attaccante. Ora l’Inghilterra affronterà una tra Argentina e Svizzera.
Decisivo il giocatore del Real Madrid: Haaland annullato dalla difesa di Tuchel, che ora se la vedrà con Argentina o Svizzera. 🔗 Leggi su Repubblica.it
DOPPIO BELLINGHAM, i TRE LEONI sono in SEMIFINALE | Norvegia-Inghilterra 1-2 | FIFA World Cup | DAZN
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#Bellingham segna una doppietta, raggiunge quota 6 gol e si porta alla pari con #Kane, anch’egli a 6. Mai prima d’ora una Nazionale aveva avuto due giocatori con 6 o più gol nello stesso #Mondiale. L’ #Inghilterra è la prima Nazionale in tutta la storia. #Norv x.com
BELLINGHAM PORTA L’INGHILTERRA IN SEMIFINALE Una doppietta per firmare la rimonta contro la Norvegia: senza Kane o Haaland, è Jude a prendersi la scena nel quarto di finale arrivando a quota 6 gol in questo Mondiale Ha davvero fatto tutto lu facebook
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