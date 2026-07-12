Bellingham trascina l' Inghilterra alle semifinali la Norvegia si arrende ai supplementari

Notizia in breve

L’Inghilterra si è qualificata per le semifinali del Mondiale 2026, battendo la Norvegia 2-1 ai supplementari nei quarti. La Norvegia ha aperto le marcature al 36’ con un tiro da fuori area di Schjelderup, mentre nel recupero del primo tempo Bellingham ha pareggiato. La partita è proseguita fino ai supplementari, dove l’Inghilterra ha segnato il gol decisivo.