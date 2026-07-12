Bellingham trascina l' Inghilterra alle semifinali la Norvegia si arrende ai supplementari
L’Inghilterra si è qualificata per le semifinali del Mondiale 2026, battendo la Norvegia 2-1 ai supplementari nei quarti. La Norvegia ha aperto le marcature al 36’ con un tiro da fuori area di Schjelderup, mentre nel recupero del primo tempo Bellingham ha pareggiato. La partita è proseguita fino ai supplementari, dove l’Inghilterra ha segnato il gol decisivo.
L’Inghilterra vola in semifinale al Mondiale 2026, la Norvegia va ko 2-1 ai supplementari nei quarti. Gli scandinavi sbloccano la partita al 36’ con l’eurogol di Schjelderup, poi nel recupero del primo tempo il pari di Bellingham. Un gol annullato e una traversa per gli uomini di Solbakken, che cadono in avvio di primo tempo supplementare con la doppietta di un super Bellingham (93’)., LA PARTITA, Svanisce il sogno della Norvegia ai quarti, l’Inghilterra rimonta nei supplementari e si prende la semifinale. Ritmi piuttosto bassi in avvio di primo tempo, con gli inglesi che gestiscono un possesso decisamente sterile. La gara si accende dopo il... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
World Cup CHAOS! Haaland & Bellingham STEAL The Show!
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