Inghilterra e Argentina si sono affrontate di nuovo in una semifinale dei Mondiali di calcio, a quarant’anni dalla loro ultima sfida in questa fase. La partita si è conclusa con tempi supplementari, portando una nuova occasione di confronto tra le due nazionali. La sfida ha richiamato l’attenzione per la storia condivisa tra le due squadre e le diverse generazioni di calciatori coinvolti. Questo incontro ha rappresentato un ulteriore capitolo nel percorso dei Mondiali del 2026.

Quarant’anni dopo Inghilterra ed Argentina si ritrovano una contro l’altra in una semifinale dei Mondiali di calcio. Da quell’edizione in Messico con la mano de Dios di Diego Armando Maradona a questa americana con nuovi protagonisti a scrivere la storia. Ci sono voluti per entrambe i tempi supplementari per battere la Norvegia e la Svizzera. Gli inglesi hanno trovato in Jude Bellingham l’uomo decisivo nel 2-1 agli scandinavi, mentre gli argentini per una volta hanno fatto a meno di Messi, con Alvarez e Lautaro Martinez decisivi nel 3-1 agli elvetici. A Miami nella prima mezz’ora non succede praticamente nulla, poi all’improvviso il primo tempo si accende. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Mondiali 2026, Inghilterra e Argentina supplementari di festa. Quarant’anni dopo sarà ancora semifinale

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Norvegia - Inghilterra 1-2 (dts): Highlights | Mondiali di Calcio FIFA 2026

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