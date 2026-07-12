Guido Monaco ha commentato la semifinale di tennis tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, dichiarando di aver previsto che Sinner avrebbe cercato di colpire Djokovic in modo deciso. Ha aggiunto che l'inizio del torneo è stato complicato per Sinner a causa di un trauma subito a Parigi. La partita, trasmessa su YouTube da OA Sport e condotta da Dario Puppo, ha analizzato le ragioni della vittoria dell’italiano.

Nella puntata di TennisMania andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato della prestazione di Jannik Sinner in semifinale contro Novak Djokovic, spiegando le motivazioni della superiorità dell’azzurro. La superiorità mostrata da Sinner su Djokovic in semifinale: “ Alcaraz ha un rendimento, sia di punte che di continuità, talvolta simile, anche con le sue differenze tecnico-tattiche, fisiche, rispetto a quello di Sinner, quindi chiaramente il rimpianto mio da sportivo ed appassionato di ieri è non aver visto, cioè per vedere una partita più equilibrata ieri ci volevano Djokovic più fresco e Sinner non così ingiocabile, ci volevano tutte e due però queste queste combinazioni per vedere un po’ più di partita, non perché Djokovic vincesse. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Monaco: “Sapevo che Sinner voleva spezzare in due Djokovic. Inizio di torneo difficile per il trauma di Parigi”

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