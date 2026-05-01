Jannik Sinner ha battuto Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-4 nella prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Madrid, conquistando così l’accesso alla finale. L’italiano affronterà domenica uno tra Alexander Blockx e Alexander Zverev, in attesa di conoscere il suo avversario per la sfida decisiva. Fils, considerato tra i migliori al mondo, ha comunque incontrato difficoltà nel match di oggi.

Jannik Sinner regola per 6-2 6-4 il transalpino Arthur Fils nella prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Madrid, ed approda in finale, dove domenica affronterà uno tra il belga Alexander Blockx ed il tedesco Alexander Zverev. L’italiano ha parlato al termine del match nella consueta intervista in campo. Le prime impressioni a caldo dell’azzurro: “ Sono contento di poter giocare per un altro titolo, essere in finale qui vuol dire tanto per me. Domenica sarà difficile, ma sono contento di potermi giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me, sono contento del livello che ho espresso oggi. soprattutto nel primo set “. Sinner analizza il match giocato quest’oggi: “ Nel primo set ero a mio agio in risposta, meno nel secondo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner guarda avanti: “Sapevo che Fils era tra i migliori al mondo. Domenica sarà difficile”

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