Durante il torneo, il giocatore ha riconosciuto le difficoltà iniziali legate all’adattamento. Ha sottolineato come oggi fosse fondamentale migliorare il livello di gioco, cosa che ha fatto. Inoltre, ha espresso soddisfazione per essere arrivato in finale, sottolineando che affrontare un avversario come Djokovic, considerato un’ispirazione per le nuove generazioni, rende questa conquista ancora più significativa.

“È speciale essere ancora in finale e averlo fatto contro Djokovic, che ispira le nuove generazioni dopo tutto quello che ha fatto, lo rende ancora più bello”. Finalmente sorridente, ha esordito così Jannik Sinner nella classica intervista in mezzo al campo dopo la vittoria in tre set contro Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon. Una semifinale senza storia, vinta dal numero uno al mondo in maniera netta, con un break a set, concedendo praticamente nulla a Djokovic. “Sapevamo che sarebbe stato dura, ho perso con lui in Australia. Serviva adattarsi, lui ha avuto una dura partita ai quarti. Ho cercato di essere aggressivo e servire bene contro il miglior risponditore del circuito, ho mescolato le cose e sono felice “, ha poi proseguito Sinner, che ha mostrato grande soddisfazione per la prova offerta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “All’inizio del torneo è stato difficile, bisogna adattarsi. Oggi era importante alzare il livello di gioco e l’ho fatto”: l’analisi di Sinner

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